Маркетплейс поиска и бронирования отелей и туров

Сервис megatour.store реализует маркетплейс туристических и развлекательных услуг для поиска и бронирования отелей, туров, экскурсий, прокат автомобилей, продаж билетов на различные мероприятия (концентры, выставки итд).

Монетизация проекта - агентская комиссия. Вы получаете плату за предоставление продавцам инфраструктуры торговой площадки. Управление бизнесом из любой точки мира с привязкой платежной системы в любой юрисдикции.

Полностью готовый программный код «движка» (PHP+Laravel) портала, со сложившейся ИТ инфраструктурой: хостинг, техническая поддержка и команда разработчиков (если необходима) для дальнейшего развития сервиса. Подробнее...