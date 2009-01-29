Мастерская Махно
Сайты «под ключ»
Добавлена292 просмотра
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт одной из лучших украинской дизайн студии интерьера и экстерьера «Мастерская Махно». Изначально перед сайтом была поставлена высокая планка по дизайну. Дизайн сайта должен был быть на уровне работ мастерской. Работа получилась очень креативной и интересной. При изготовлении и согласования концепции сайта с дизайнерами мастерской приобрели неоценимый опыт и познакомились с замечательными творческими личностями.