http://www.mahno.com.ua

Сайт одной из лучших украинской дизайн студии интерьера и экстерьера «Мастерская Махно». Изначально перед сайтом была поставлена высокая планка по дизайну. Дизайн сайта должен был быть на уровне работ мастерской. Работа получилась очень креативной и интересной. При изготовлении и согласования концепции сайта с дизайнерами мастерской приобрели неоценимый опыт и познакомились с замечательными творческими личностями.