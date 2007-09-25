Мебельный концерн "МАКСИМУС"

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Данный проект был построен на основе CMF "1С-Битрикс: Управление сайтом" редакции "Старт". В ходе работы был разработан дизайн и интегрирован с системой.
Кроме этого были созданы компонента для просмотра каталога продукции.
Некоторым доработкам подверглись также и стандартные компоненты, входящие в состав продукта.