MedGO - dashboard и сайт для медицины

Медицинский дашборд и сайт: цифровая экосистема для клиники

Проект включает разработку двух ключевых компонентов: внутреннего дашборда для медицинского персонала и управленцев, а также внешнего сайта для пациентов. Оба решения направлены на повышение эффективности работы клиники, улучшение качества обслуживания и обеспечение прозрачности процессов

🩺 Внутренний дашборд для клиники

Дашборд представляет собой централизованную платформу, объединяющую данные из различных источников, что позволяет медицинскому персоналу и руководству оперативно принимать обоснованные решения

Мониторинг ключевых показателей : Отслеживание метрик, таких как количество посещений, среднее время ожидания, загрузка врачей и эффективность лечения.

Управление расписанием : Интерактивный календарь для координации работы врачей и оптимизации записи пациентов.

Анализ финансовых данных : Отчеты о доходах, расходах и рентабельности различных отделений.

Контроль качества обслуживания: Сбор и анализ отзывов пациентов для выявления областей для улучшения.

Такой дашборд способствует повышению прозрачности и эффективности работы клиники, позволяя быстро реагировать на изменения и оптимизировать процессы

🌐 Внешний сайт для пациентов

Сайт клиники служит основным каналом взаимодействия с пациентами

Информацию об услугах : Подробные описания предлагаемых медицинских услуг, процедур и специализаций.

Профили врачей : Биографии, квалификации и отзывы о специалистах клиники.

Онлайн-запись : Удобная система для записи на прием, выбора врача и времени визита.(1С-Битрикс)

Личный кабинет пациента : Доступ к истории посещений, результатам анализов и рекомендациям врачей.

Контактная информация: Адреса, телефоны, часы работы и карта проезда.

Сайт разработан с учетом требований к медицинским организациям, включая размещение информации о лицензиях и соблюдение стандартов конфиденциальности данных пациентов.

Совместное использование дашборда и сайта обеспечивает клинике комплексное цифровое решение, улучшая внутренние процессы и повышая удовлетворенность пациентов