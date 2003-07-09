MedGO - dashboard и сайт для медицины

Медицинский дашборд и сайт: цифровая экосистема для клиники
Проект включает разработку двух ключевых компонентов: внутреннего дашборда для медицинского персонала и управленцев, а также внешнего сайта для пациентов. Оба решения направлены на повышение эффективности работы клиники, улучшение качества обслуживания и обеспечение прозрачности процессов
🩺 Внутренний дашборд для клиники
Дашборд представляет собой централизованную платформу, объединяющую данные из различных источников, что позволяет медицинскому персоналу и руководству оперативно принимать обоснованные решения
Мониторинг ключевых показателей: Отслеживание метрик, таких как количество посещений, среднее время ожидания, загрузка врачей и эффективность лечения.
Управление расписанием: Интерактивный календарь для координации работы врачей и оптимизации записи пациентов.
Анализ финансовых данных: Отчеты о доходах, расходах и рентабельности различных отделений.
Контроль качества обслуживания: Сбор и анализ отзывов пациентов для выявления областей для улучшения.
Такой дашборд способствует повышению прозрачности и эффективности работы клиники, позволяя быстро реагировать на изменения и оптимизировать процессы
🌐 Внешний сайт для пациентов
Сайт клиники служит основным каналом взаимодействия с пациентами
Информацию об услугах: Подробные описания предлагаемых медицинских услуг, процедур и специализаций.
Профили врачей: Биографии, квалификации и отзывы о специалистах клиники.
Онлайн-запись: Удобная система для записи на прием, выбора врача и времени визита.(1С-Битрикс)
Личный кабинет пациента: Доступ к истории посещений, результатам анализов и рекомендациям врачей.
Контактная информация: Адреса, телефоны, часы работы и карта проезда.
Сайт разработан с учетом требований к медицинским организациям, включая размещение информации о лицензиях и соблюдение стандартов конфиденциальности данных пациентов.
Совместное использование дашборда и сайта обеспечивает клинике комплексное цифровое решение, улучшая внутренние процессы и повышая удовлетворенность пациентов