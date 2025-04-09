МЕДІА ДНІ

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24 дня назад
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Разработали сайт ежегодной конференции "Премії імені Георгія Ґонґадзе" МЕДИАДНИ.

Информационный сайт мероприятия с функциями:

  1. Про подію - информация про событие, что-где-когда

  2. Програма - подробная программа мероприятия, участники, места, время. Онлайн-регистрация на участие в программе.

  3. Спікери - подробная информация про всех участников мероприятия.

  4. Партнери - информация про партнеров и спонсоров мероприятия.

  5. Галерея - фото/видео галерея события этого года, и всех предыдущих конференций по годам.

  6. Контакти - контактная информация.

Ссылка на сайт конференции: https://mediadays.gongadzeprize.com.ua/