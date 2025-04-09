Про подію - информация про событие, что-где-когда

Програма - подробная программа мероприятия, участники, места, время. Онлайн-регистрация на участие в программе.

Спікери - подробная информация про всех участников мероприятия.

Партнери - информация про партнеров и спонсоров мероприятия.

Галерея - фото/видео галерея события этого года, и всех предыдущих конференций по годам.