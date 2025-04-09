Разработали сайт ежегодной конференции "Премії імені Георгія Ґонґадзе" МЕДИАДНИ.
Информационный сайт мероприятия с функциями:
Про подію - информация про событие, что-где-когда
Програма - подробная программа мероприятия, участники, места, время. Онлайн-регистрация на участие в программе.
Спікери - подробная информация про всех участников мероприятия.
Партнери - информация про партнеров и спонсоров мероприятия.
Галерея - фото/видео галерея события этого года, и всех предыдущих конференций по годам.
Контакти - контактная информация.
Ссылка на сайт конференции: https://mediadays.gongadzeprize.com.ua/