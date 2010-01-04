Медиа группа Uzzor.com

http://www.uzzor.com

Творчество – основа деятельности медиа группы. Достаточно большой опыт, свежее видение, современные технологии и здоровые амбиции позволяют им с легкостью выполнять любые проекты.

Первая версия сайта была разработана в 2004-м году, затем структура и направление деятельности медиа группы поменялись и в 2006 году сайт обновился до Ч/Б контрастной гаммы (смотрите в нашем архиве работ).

Новый вариант дизайна полностью меняет цветовое решение и фирменное оформление группы, а современные технологии позволили сделать удобную фото-галерею и работу с контентом.