Медицинский центр "Оптика"
Сайты «под ключ»
Добавлена137 просмотров
15 лет назад
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Сайт медицинского центра "Оптика".
Навигация и содержание сайта организованны таким образом, чтоб подчеркнуть разделение между центрами в которых происходит обслуживание клиентов.
Вместе с тем сайт содержит:
- каталог популярных и реализуемых в данном сезоне очков и оправ.
- интернет магазин контактных линз