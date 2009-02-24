Медицинский центр "Оптика"

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
271 просмотр
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http://optika.cruiser.com.ua

Сайт медицинского центра "Оптика".

Навигация и содержание сайта организованны таким образом, чтоб подчеркнуть разделение между центрами в которых происходит обслуживание клиентов.

Вместе с тем сайт содержит:

- каталог популярных и реализуемых в данном сезоне очков и оправ.

- интернет магазин контактных линз