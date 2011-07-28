Medsovet.Pro
Сайты «под ключ»
Добавлена163 просмотра
12 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочные медицинские онлайн консультации с сайта и по телефону. Видеоконсультации врача.
Был разработан сайт на основе CMS Joomla!, интеграция с множеством платежных систем, отправка SMS, sip-телефония. Верстка по макету подготовленном дизайнером.