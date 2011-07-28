http://medsovet.pro/

Срочные медицинские онлайн консультации с сайта и по телефону. Видеоконсультации врача.

Был разработан сайт на основе CMS Joomla!, интеграция с множеством платежных систем, отправка SMS, sip-телефония. Верстка по макету подготовленном дизайнером.