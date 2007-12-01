Международный проект "Имидж России"

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Тип работы: разработка дизайна, верстка. программирование, анимация, составление текстов, перевод на английский язык.
Использованные технологии: flash, php, БД MySql, Java Script
Создание сайта для учебного проекта "Имидж России" - международного опроса общественного мнения.
Разработка стиля, создание flash анимации, создание формы опроса и системы учета голосов.
Создание динамической заставки и презентации (flash).
В данный момент сайт закрыт по истечению срока актуальности проекта.
(окончание работы над проектом - май 2006)