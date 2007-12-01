Международный проект "Имидж России"

Добавлена
16 лет назад
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http://www.whatisrussia.ru

Тип работы: разработка дизайна, верстка. программирование, анимация, составление текстов, перевод на английский язык.

Использованные технологии: flash, php, БД MySql, Java Script

Создание сайта для учебного проекта "Имидж России" - международного опроса общественного мнения.

Разработка стиля, создание flash анимации, создание формы опроса и системы учета голосов.

Создание динамической заставки и презентации (flash).

В данный момент сайт закрыт по истечению срока актуальности проекта.

(окончание работы над проектом - май 2006)