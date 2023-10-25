Многостраничный сайт детского центра

Сайты «под ключ»
Добавлена
2 месяца назад
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В задачи входило сделать информационный сайт для родителей учеников детского центра, емко и понятно. Был проанализирован рынок, создан логотип, собран весь контент и, в конечном результате, сделан сайт на бесплатном тарифе Тильда, но что не мешает ему быть в топе поисковых запросов, благодаря настройкам СЕО. http://poznavaiika.tilda.ws/