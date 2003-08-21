Многостраничный сайт для контент-студии "OrgaSMM"
Сайты «под ключ»
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месяц назад
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Создание многостраничного сайта для СММ-Агенства OrgaSMM. В рамках работы был сделан анализ конкурентов, подбор мудборда, написание текста с учетом ton of voice, дизайн сайта и верстка его на платформу Tilda.
Ссылка на сайт:
https://orgasmm.ru