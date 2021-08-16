Многостраничный сайт глиняной посуды

Цель: создать простой и стильный интернет-магазин по продаже глиняной посуды.

Решение: Дизайн сайта должен быть простым и понятным. Для выбора посуды используется каталог. Покупателю можно отфильтровать посуду по популярности, новизне или частоте выбора, наличию товара и коллекции. В случае, если человеку необходимо что-то конкретное, он может написать это в строке поиска и посмотреть результаты. Результаты также можно фильтровать по разным категориям. При просмотре характеристик товара покупатель видит сопутствующие товары, что увеличивает вероятность не единичной покупки. Покупатель может зайти в контакты. В таком случае он наткнется на форму «Остались вопросы?» Если у покупателя есть какие-то возражения, он может написать их и получить поддержку. Тогда ему легче будет совершить покупку. Владелец сайта в это время получает новый контакт для рассылки.