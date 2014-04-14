Монобрендовый сайт детских игрушек

kiddieland.in.ua

Дизайн сайта выполнен в брендовом стиле (только красный, белый и желтые цвета) по желанию заказчика.

На сайте реализован обширный каталог игрушек с соответсвующими подразделами. Быстрый поиск товара по названию или артикулу на основе Ajax. Возможность оценить любой товар и оставить комментарий. Защита от спам-ботов через интерактивную функцию "собрать картинку".