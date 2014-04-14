Монобрендовый сайт детских кукол

moxie-girlz.com.ua

Дизайн сайты выполнен в соответсвующей бренду цветовой гамме. На главной странице реализован эффект параллакса. Сайт содержит большое количество тематических разделов, каталог, галереи в стиле "Polaroid" с возможностью скачивания изображения и видеогалерея. Два виджета социальный сетей - Vkontakte и Facebook. Онлайн flash-игры.