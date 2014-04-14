Монобрендовый сайт игрушек

vtech.in.ua

Дизайн сайт создан в брендовом синем стиле. Главная страница выполнена в стиле минимализма (каждый активный баннер ведет в соотвествующий раздел). На сайте реализован каталог товаров с разделами и подразделами. Возможность проголосовать за товар и оставить отзыв. Защита от спам-ботов осуществлена через интерактивную функцию "собрать картинку". Интерактивная Google карта.