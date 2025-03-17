Время для обновления? ♻
Начало года — отличное время для обновления сайта, чтобы он выглядел привлекательным и удобным для пользователей.
⚓ Сайт с 12-летним стажем — Морской центр капитана Варухина Н.Г. , известный многим как КЮМ, не избежал апгрейда.
Что даёт такое обновление?
— Гораздо удобнее просмотр со смартфонов;
— Повышает выдачу в поиске и корректнее отображает ваш веб-сайт на всех устройствах;
— Делает контент более доступным для ваших посетителей!
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