Musikers
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Крупный музыкальный портал, выдерживает порядка 10-20 тысяч посетителей на обычном виртхостинге, на отдельном сервере - в сотни раз больше, в зависимости от конфигурации. Основные особенности:
- лёгкая смена дизайна на основе шаблонов
- регистрация пользователей, совершенно любые поля профиля и личная информация
- фильтрация и поиск пользователей по категориям (нескольким сразу), стилям (нескольким сразу), имени
- каталог репетиционных баз, студий и площадок с автоматической отметкой на Google Map
- глубокая интеграция сайта с Google Map
- система рейтинга пользователей
- система платных PRO-аккаунтов; для получения требуется ввести уникальный код из бумажного письма
- платное размещение пользователей на главной
- внутренняя система биллинга и взаиморасчётов с возможностью ввода/вывода средств по WebMoney
- система блогов у каждого пользователя с возможностью заливки медиаконтента и автоматическим присоединением разных флеш-плееров в зависимости от типа контента
- облако тегов
- поиск работы и исполнителей
- глубокая интеграция с форумом vBulletin
- афиша с категориями, кучей полей и возможностью заливки медиа-описаний событий
- система интервью пользователей
- управление рекламой
- объявления пользователей
- каталогизированная энциклопедия оборудования с поиском
- чарт с возможностью ранжирования списка избранных композиций
- файлообменник для PRO пользователей
- записная книжка
- мультигруппы и мультистили пользователей
- мультидоменность
- расширенный поиск
- вывод списка популярных статей
- внутренняя почта