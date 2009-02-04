http://musikers.ru

Крупный музыкальный портал, выдерживает порядка 10-20 тысяч посетителей на обычном виртхостинге, на отдельном сервере - в сотни раз больше, в зависимости от конфигурации. Основные особенности:

- лёгкая смена дизайна на основе шаблонов

- регистрация пользователей, совершенно любые поля профиля и личная информация

- фильтрация и поиск пользователей по категориям (нескольким сразу), стилям (нескольким сразу), имени

- каталог репетиционных баз, студий и площадок с автоматической отметкой на Google Map

- глубокая интеграция сайта с Google Map

- система рейтинга пользователей

- система платных PRO-аккаунтов; для получения требуется ввести уникальный код из бумажного письма

- платное размещение пользователей на главной

- внутренняя система биллинга и взаиморасчётов с возможностью ввода/вывода средств по WebMoney

- система блогов у каждого пользователя с возможностью заливки медиаконтента и автоматическим присоединением разных флеш-плееров в зависимости от типа контента

- облако тегов

- поиск работы и исполнителей

- глубокая интеграция с форумом vBulletin

- афиша с категориями, кучей полей и возможностью заливки медиа-описаний событий

- система интервью пользователей

- управление рекламой

- объявления пользователей

- каталогизированная энциклопедия оборудования с поиском

- чарт с возможностью ранжирования списка избранных композиций

- файлообменник для PRO пользователей

- записная книжка

- мультигруппы и мультистили пользователей

- мультидоменность

- расширенный поиск

- вывод списка популярных статей

- внутренняя почта