MV_KFZ Autoschlssel лендинг-сайт мастера автомобильных ключей
MV_KFZ Autoschlüssel — одностраничный многоязычный сайт для мастера по изготовлению и ремонту автомобильных ключей.
Проект и дизайн разработаны с нуля, с фокусом на быструю загрузку, SEO-оптимизацию и простую отправку заказов через Telegram.
Пользователь может быстро оформить заявку через форму на сайте, а владелец мгновенно получает уведомление в Telegram-боте.
🛠️ Стек технологий:
Astro — основной фреймворк для создания статической страницы с высокой производительностью
TypeScript — строгая типизация и масштабируемость кода
Telegram Bot API — автоматическая отправка заказов владельцу
i18next — мультиязычность (украинский, русский, немецкий, английский)
Netlify — хостинг и CI/CD для деплоя
SEO-маркировка — OpenGraph, favicon, sitemap.xml, структурированные данные Schema.org