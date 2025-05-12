MV_KFZ Autoschlssel лендинг-сайт мастера автомобильных ключей

MV_KFZ Autoschlüssel — одностраничный многоязычный сайт для мастера по изготовлению и ремонту автомобильных ключей.

Проект и дизайн разработаны с нуля, с фокусом на быструю загрузку, SEO-оптимизацию и простую отправку заказов через Telegram.

Пользователь может быстро оформить заявку через форму на сайте, а владелец мгновенно получает уведомление в Telegram-боте.

🛠️ Стек технологий: