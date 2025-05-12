MV_KFZ Autoschlssel лендинг-сайт мастера автомобильных ключей

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день назад
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MV_KFZ Autoschlüssel — одностраничный многоязычный сайт для мастера по изготовлению и ремонту автомобильных ключей.

Проект и дизайн разработаны с нуля, с фокусом на быструю загрузку, SEO-оптимизацию и простую отправку заказов через Telegram.

Пользователь может быстро оформить заявку через форму на сайте, а владелец мгновенно получает уведомление в Telegram-боте.

🛠️ Стек технологий:

  • Astro — основной фреймворк для создания статической страницы с высокой производительностью

  • TypeScript — строгая типизация и масштабируемость кода

  • Telegram Bot API — автоматическая отправка заказов владельцу

  • i18next — мультиязычность (украинский, русский, немецкий, английский)

  • Netlify — хостинг и CI/CD для деплоя

  • SEO-маркировка — OpenGraph, favicon, sitemap.xml, структурированные данные Schema.org