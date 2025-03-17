МЗ Новгородский - производитель металлоизделий в Великом Новгороде

В услуги завода входит: лазерная резка, гибка металла, сварка, фрезеровальные работы и т.д.

РАЗРАБОТКА:

✅ Логотип состоит из элемента щита с аббревиатурой из наименования завода и узнаваемыми атрибутами Великого Новгорода - стены Новгородского Кремля и купола Софийского собора.

✅ Фирменный стиль который включает: визитки, фирменный бланк, нанесение логотипа на каску и дизайн спецодежды для рабочего.

Для наглядности процесса решили съездить на завод и заснять работу лазерного резчика по металлу. Теперь он на главной странице. 👉🏻 omznov.ru/

📱Так же адаптировали сайт под мобильную версию для удобного и функционального отображения на устройствах с различным размером экрана.

https://omznov.ru/