Наш класс: 2009-2020. Гимназия им.Пушкина

http://pushkin-gymn.r-komi.ru/

Сайт разработан для 1 класса английской гимназии. На сайте реализованы фото- и видеоальбомы с возможностью добавления информации зарегистрированными пользователями, расписание-календарь, форум, а также аналог "социальной сети" с возможностью создания аккаунта пользователя (вроде "В Контакте": информация, фото- и видео, личная переписка). Регистрация ручная, только администратором.