Натяжные потолки "Небо"

"Небо" - это компания, занимающаяся натяжными потолками в Красноярском крае.

От заказчика поступила задача создать простой и современный дизайн, с минимальными количеством заморочек, осуществить посадку на любую CMS, с возможностью быстрого изменения контента.

Дизайн сайта был согласован с заказчиком, выбраны минималистичные цвета, оптимальный шрифт. Сайт имеет адаптивную версию, SEO-оптимизацию и простую возможность редактировать необходимый контент посредствам CMS WordPress.

Заказчиком также была поставлена задача реализовать калькулятор стоимости натяжных потолков, с возможностью редактировать в админ-панели определенные коэффициенты, в случае изменения цены на что-либо при расчете стоимости натяжного потолка.