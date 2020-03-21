Научные калькуляторы

Этот сайт предназначен для помощи школьникам и студентам в их учебе. В нем вы можете использовать множество калькуляторов, а также отправить задание специальному человеку по электронной почте. Сайт был разработан за неделю, поэтому в нем есть некоторые баги, которые видны в первую очередь разработчику, то есть мне. Конечно, скоро они будут устранены,и я буду продвигать этот сайт. Моя цель состоит в том, чтобы сделать это сайт таким, который будет не только давать ответы, но и обучать

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