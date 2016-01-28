NAVI - Установка навигационных систем

Создание Flat дизайна навигационных систем для Nissan и Infinity в Казахстане (Алматы). Главная страница данного сайта представляет из себя краткую презентацию, в виде пошагового обучения по установке ПО для навигационных систем. Также на данной странице предоставлены преимущества компании NAVI, призывы к совершению быстрого заказа или звонка в компанию.