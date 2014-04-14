Небольшой свадебный портал

Дизайн выполнен в легких тонах на усмотрение заказчика. На портале реализован обширный каталог, тематические разделы с подразделами в выпадающем меню без перезагрузки страницы. Классический вариант поиска по материалам. Реализована функция доски объявлений, на которой пользователи могут розмещать свои объявления в тематических разделах. Форма регистрации пользователей.