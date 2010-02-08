Неофициальный сайт о Каргаске и Каргасокском р-не
Сайты «под ключ»
Добавлена161 просмотр
14 лет назад
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Информация о районе, достижения и творчество земляков, фотогалереи, новости, афиша, доска объявлений, опросы, справочник организаций, форум, виджет для Яндекса «Вода в р. Обь» (уровень и температура воды)
Разработка сайта: интернет-компания «Simex-T» (www.simex-t.ru)
Участие в проекте: программист.