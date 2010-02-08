Неофициальный сайт о Каргаске и Каргасокском р-не

http://www.sokik.ru

Информация о районе, достижения и творчество земляков, фотогалереи, новости, афиша, доска объявлений, опросы, справочник организаций, форум, виджет для Яндекса «Вода в р. Обь» (уровень и температура воды)

Разработка сайта: интернет-компания «Simex-T» (www.simex-t.ru)

Участие в проекте: программист.