Деятельность:

Дизайн веб сайта

О проекте

Создали концепт дизайна сайта предназначенного для транслированная медиа контента, статьи, видео, отзывы. Разработали множество обложек для популярных материалов на сайте и основное функциональное пространство сайта в стилистике целевой аудитории и взаимодействия с пользователем, в счет которого входит использование визуального языка эмоджи

Дизайн

Минималистичный и максимально понятный дизайн, позволяет быстро и без каких либо усилий насладиться представленной информацией без навязчивых элементов портящих все впечатление о продукте

Инфокоммуникация

Делитесь мнением и получайте фидбэк от единомышленников

Заключение

Мы разработали исключительно основной дизайн концепт, абстрагируясь в данном случае от разработки и маркетинга в целом, опрошенные респонденты отмечали симпатию к минимализму дизайна и эстетике используемых иллюстраций напоминающих газетные вырезки с элементами каллиграфии