Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Деятельность:
Дизайн веб сайта
О проекте
Создали концепт дизайна сайта предназначенного для транслированная медиа контента, статьи, видео, отзывы. Разработали множество обложек для популярных материалов на сайте и основное функциональное пространство сайта в стилистике целевой аудитории и взаимодействия с пользователем, в счет которого входит использование визуального языка эмоджи
Дизайн
Минималистичный и максимально понятный дизайн, позволяет быстро и без каких либо усилий насладиться представленной информацией без навязчивых элементов портящих все впечатление о продукте
Инфокоммуникация
Делитесь мнением и получайте фидбэк от единомышленников
Заключение
Мы разработали исключительно основной дизайн концепт, абстрагируясь в данном случае от разработки и маркетинга в целом, опрошенные респонденты отмечали симпатию к минимализму дизайна и эстетике используемых иллюстраций напоминающих газетные вырезки с элементами каллиграфии