Ника-Медия - крупнейшее медийное агентство Кагуги

http://nikamedia.ru/

«НИКА-МЕДИА» - крупнейшее медийное агентство Калужской области, которое предлагает своим клиентам уникальный комплекс услуг.

Сегодня «НИКА-МЕДИА» является эксклюзивным продавцом эфирного времени на телеканале «НикаТВ», радиостанциях «НикаFM», «Радио40». Мы обладаем правом размещения рекламы на светодиодном экране, расположенном на одной из самых оживленных развязок города Калуги.

Компания «НИКА-МЕДИА» является одним из крупнейших операторов наружной рекламы в Калужском регионе.

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