Ночь Волков - сайт писателя Дмитрия Морозова

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Сайт писателя Дмитрия Морозова, автора романов Диплом мага, Клык и коготь, Фиолетовый меч, Штрафбат магического мира. Вы можете ознакомиться с текстами произведений, а также почитать интересные статьи про волчью жизнь, литературные темы, природные явления и многое другое. Кроме того на сайте есть форум, где вы можете задать вопросы на интересующие вас темы, а также поделиться собственными мыслями с посетителями и читателями. Для читателей, заинтересовавшихся произведениями Дмитрия Морозова, есть возможность почитать его новые романы, а также поучаствовать в их разработке.