Ночной клуб "Айсберг"

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 лет назад
518 просмотров
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http://clubiceberg.ru

Сайт ночного клуба "Айсберг"

CMS Wordpress

Выполненные работы:

1. Верстка шаблона

2. Интеграция Flash галереи

3. Нестандартный плагин "Календарь событий" для анонса запланированных мероприятий

4. Фотогалерея

и пр.