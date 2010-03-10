Ночной клуб "Айсберг"
Сайты «под ключ»
Добавлена518 просмотров
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт ночного клуба "Айсберг"
CMS Wordpress
Выполненные работы:
1. Верстка шаблона
2. Интеграция Flash галереи
3. Нестандартный плагин "Календарь событий" для анонса запланированных мероприятий
4. Фотогалерея
и пр.