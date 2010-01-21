Новый год шагает по стране

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Россия встречает Новый год 11 раз - больше, чем любая другая страна. Все эти 11 часов, - начиная с Петропавловска-Камчатского и заканчивая Калининградом, - совершенно разные люди во совершенно разных местах становятся похожи. Вне зависимости от пола, возраста и размера кошелька все они мечтают о новогоднем чуде. Все эти 11 часов маленькие и большие чудеса и правда случаются в нашей огромной стране.

Именно о них будет следующий фильм, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым. В основу фильма лягут реальные новогодние истории, случившиеся в реальными людьми, - с вами. Поделитесь ими со страной, расскажите о своем забавном, трогательном, чудесном новогоднем приключении. Пришлите нам короткую (до 1500 знаков) невыдуманную историю - и кто знает, может быть, именно она будет воплощена на экране. Все присланные истории будут прочитаны профессиональным жюри во главе с Тимуром Бекмамбетовым; каждый день с 5 января по 5 февраля, ровно в полдень, будет выбираться лучшая история дня.