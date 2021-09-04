Новостной блог на wordpress

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В 2017 году обрела широкую популярность игра в жанре королевской битвы PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds). В то время официальный сайт игры располагался по адресу pubg.me и был исключительно на английском языке. Вдохновленный данной игрой я решил сделать свой новостной блог на русском языке и выкладывать туда переводы статей с сайта pubg.me. В качестве системы управления выбрал WordPress, как самую популярную из бесплатных CMS для создания новостных блогов.
Перечень проделанных работ:
> создание логотипа
> проектирование и отрисовка дизайн-макетов сайта (Desktop + Tablet + Mobile)
> адаптивная вёрстка страниц по дизайн-макетам
> установка cms WordPress на локальный сервер
> формирование шаблона из свёрстанных страниц на cms WordPress
> перенос сайта с локального сервера на хостинг
Демо-версия сайта: https://way2ok.ru/works/1/