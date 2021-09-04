Новостной блог на wordpress

В 2017 году обрела широкую популярность игра в жанре королевской битвы PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds). В то время официальный сайт игры располагался по адресу pubg.me и был исключительно на английском языке. Вдохновленный данной игрой я решил сделать свой новостной блог на русском языке и выкладывать туда переводы статей с сайта pubg.me. В качестве системы управления выбрал WordPress, как самую популярную из бесплатных CMS для создания новостных блогов.

Перечень проделанных работ:

> создание логотипа

> проектирование и отрисовка дизайн-макетов сайта (Desktop + Tablet + Mobile)

> адаптивная вёрстка страниц по дизайн-макетам

> установка cms WordPress на локальный сервер

> формирование шаблона из свёрстанных страниц на cms WordPress

> перенос сайта с локального сервера на хостинг

Демо-версия сайта: https://way2ok.ru/works/1/