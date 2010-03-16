Областная организация "Днепровская палитра"
Сайты «под ключ»
Добавлена109 просмотров
14 лет назад
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Форум самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, на котором обсуждаются работы по дереву, металлу, керамике, плетению, фото, живопись, вышивка и вязание.