Областная организация "Днепровская палитра"

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Добавлена
14 лет назад
109 просмотров
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http://www.artkherson.com.ua

Форум самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, на котором обсуждаются работы по дереву, металлу, керамике, плетению, фото, живопись, вышивка и вязание.