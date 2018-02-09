Образование за рубежом - детский английский лагерь
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Лендинг агентства образования и языковых курсов за рубежом "Детский языковой лагерь в Испании".
В проекте мы отвечали за следующее:
• Локализация бренда под местный рынок;
• Разработка позиционирования услуги;
• Разработка маркетинговой концепции;
• Создание идеи и прототипа сайта;
• Копирайтинг под ключ;
• Дизайн сайта и всех элементов;
• Верстка и программирование;
• Настройка аналитики, хостинг;
• Дизайн баннеров для рекламы;
• Поддержка сайта в on-line режиме;
• Настройка статистики для рекламы.
Для создания сайта мы проанализировали рынок потребителей, разработали уникальное торговое предложение, построили матрицу клиентов, определили все отличия компании, которые нужно было выгодно представить на сайте, а также подготовили все тексты.
Цена - 30000 руб.
Срок - 15 дней