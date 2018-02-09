Образование за рубежом - детский английский лагерь

Лендинг агентства образования и языковых курсов за рубежом "Детский языковой лагерь в Испании".

В проекте мы отвечали за следующее:

• Локализация бренда под местный рынок;

• Разработка позиционирования услуги;

• Разработка маркетинговой концепции;

• Создание идеи и прототипа сайта;

• Копирайтинг под ключ;

• Дизайн сайта и всех элементов;

• Верстка и программирование;

• Настройка аналитики, хостинг;

• Дизайн баннеров для рекламы;

• Поддержка сайта в on-line режиме;

• Настройка статистики для рекламы.

Для создания сайта мы проанализировали рынок потребителей, разработали уникальное торговое предложение, построили матрицу клиентов, определили все отличия компании, которые нужно было выгодно представить на сайте, а также подготовили все тексты.

Цена - 30000 руб.

Срок - 15 дней