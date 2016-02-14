Образовательный ресурс | Учебный центр

http://study-land.ru/

Корпоративный сайт учебно-тренингового центра "STUDY-LAND".

Центр занимается оказанием услуг в сфере обучения иностранным языкам.

Сайт разработан на базе CMS WORDPRESS в 2014 году как онлайн-площадка для прохождения образовательных программ и курсов соискателями. Основой для дизайна и структуры сайта стала тема LMS от WeDesignThemes и плагин Sensei от WooThemes. Реализованы такие опции, как каталог курсов, расписание, личный кабинет, форма обратной связи, слайдер, прайс-лист.

Обслуживание сайта по желанию заказчика выполняется самостоятельно.