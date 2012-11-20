Образовательный центр БЕНУА

http://centrbenua.ru/

Сборка сайта из PSD образовательного центра БЕНУА. Вёрстка, программирование, запуск проекта, отладка и тестирование.

Движок по желанию заказчика joomla. Функционал: видео, аудио, лекторы, каталог лекций, календарь. Запись на лекцию, рейтинг лекторов. Дизайн от студии Оригами.

Тип сайта: корпоративный сайт

Адрес в интернет: http://centrbenua.ru/

CMS: joomla 1.9

Бюджет проекта: 300$

Срок разработки: 10 рабочих дней

Заказчик: Арт-студия Оригами