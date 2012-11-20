Образовательный центр БЕНУА

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сборка сайта из PSD образовательного центра БЕНУА. Вёрстка, программирование, запуск проекта, отладка и тестирование.
Движок по желанию заказчика joomla. Функционал: видео, аудио, лекторы, каталог лекций, календарь. Запись на лекцию, рейтинг лекторов. Дизайн от студии Оригами.
Тип сайта: корпоративный сайт
Адрес в интернет: http://centrbenua.ru/
CMS: joomla 1.9
Бюджет проекта: 300$
Срок разработки: 10 рабочих дней
Заказчик: Арт-студия Оригами