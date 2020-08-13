Обучение массажу

Что входит в мои услуги?

- Брифинг

- Составление ТЗ

- Анализ ЦА

- Анализ бизнеса

- Анализ конкурентов

- Создание прототипа в Figma

- Подбор цветовой палитры

- Подбор картинок и шрифта

- Редактирование фото и текста

- Создание дизайна

- Верстка на Tilda

- Работа в Zeroblock

- Адаптация под все устройства

- Настройка сайта

- Настройка заявок

- Подключение платежной системы

- Подключение домена

Почему именно я?

+ Всегда на связи

+ Подхожу ответственно к работе

+ Сдаю работу в срок

+ Творческая личность

+ Креативные идеи

+ Имею большое желание работать

+ Доступные цены