Обучение цвета колористике от студии Сolor Grading

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Клиент
Казахстанский профессиональный колорист – Виталий Бужан.
Задачи проекта:
Разработать уникальный дизайн, придерживаясь корпоративных цветов. Реализовать проект в минимальные сроки под мероприятие по обучению цвета колористике в Киеве,Москве и Алмате.
Была проделана работа:
- Дизайн страниц (desktop, table, mobile)
- Адаптивная верстка
Чтобы ознакомиться с самим сайтом – colorgradingdao.com