Обзор деятельности общественной организации

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Сайт построен по принципу новостных сайтов. На сайте есть новостные ленты по трем направлениям, а также фотоальбом для визуального обзора деятельности. Страница контактов и страница перечня основных названий документов.
Организация занимается общественной деятельностью, в частности поиском и перезахоронением останков погибших бойцов в годы ВОВ.
Выполнены рекомендации Яндекс и Гугл при проектировании сайта. Хотя раскрутка сайта не планируется, так как не для широкого круга пользователей.