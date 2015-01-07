Обзор деятельности общественной организации

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Организация занимается общественной деятельностью, в частности поиском и перезахоронением останков погибших бойцов в годы ВОВ.

Выполнены рекомендации Яндекс и Гугл при проектировании сайта. Хотя раскрутка сайта не планируется, так как не для широкого круга пользователей.