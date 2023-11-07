Односторінковий сайт для стоматологічної клініки.

Розроблено лендінг - односторінковий сайт, який ідеально підійшов для цієї клініки.

Створено "з нуля під ключ" на WordPress за допомогою Elementor. Адаптований під мобільні пристрої.

Включено всі необхідні секції:

- перший екран

- вигоди

- послуги

- команда

- галерея

- вартість послуг

- контакти

Також додано кілька контактних кнопок, щоб стимулювати дії користувачів.

Функціонал сайту включає контактну форму, пошук сайтом, адаптивну мапу та спливаючі вікна.

#elementor #wordpress