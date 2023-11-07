Односторінковий сайт для стоматологічної клініки.
Сайты «под ключ»
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Односторінковий сайт для стоматологічної клініки.
Розроблено лендінг - односторінковий сайт, який ідеально підійшов для цієї клініки.
Створено "з нуля під ключ" на WordPress за допомогою Elementor. Адаптований під мобільні пристрої.
Включено всі необхідні секції:
- перший екран
- вигоди
- послуги
- команда
- галерея
- вартість послуг
- контакти
Також додано кілька контактних кнопок, щоб стимулювати дії користувачів.
Функціонал сайту включає контактну форму, пошук сайтом, адаптивну мапу та спливаючі вікна.
#elementor #wordpress