Одностраничный сайт для онлайн-школы "Твой репетитор". В процессе разработки было выполнено: анализ конкурентов и ЦА, смысловая проработка сайта, написание текстов, дизайн сайта и верстка на платформу Tilda.



Ссылка на сайт:

https://tvoi-repetitor.ru