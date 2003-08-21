Одностраничный сайт для онлайн-школы "Твой репетитор"
Сайты «под ключ»
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месяц назад
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Одностраничный сайт для онлайн-школы "Твой репетитор". В процессе разработки было выполнено: анализ конкурентов и ЦА, смысловая проработка сайта, написание текстов, дизайн сайта и верстка на платформу Tilda.
Ссылка на сайт:
https://tvoi-repetitor.ru