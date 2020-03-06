Одностраничный сайт Green Business Solutions

Добавлена
4 года назад
63 просмотра
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Разработка информационного сайта с указанием направлений деятельности и основной информации о компании. Использование корпоративных цветов, тематических изображений и подготовка текстового описания в деловом стиле – основные требования заказчика.

Этапы выполнения проекта:

  • Формирование структуры сайта.
  • Подбор готового решения.
  • Сборка и наполнение сайта контентом,
  • Проверка работоспособности всех элементов и навигации.