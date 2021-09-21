Одностраничный сайт. Инвестиции в недвижимость.

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Одностраничный сайт. IPC Group. Инвестиции в коммерческую и жилую недвижимость.
https://maxshoshiev.ru/projects/ipc/
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