Одностраничный сайт - услуги. Алмазная резка, алмазное бурение, усилен
Сайты «под ключ»
Добавлена1 просмотр
месяц назад
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Задача: была создать привлекательный и информативный сайт, который бы привлекал потенциальных клиентов и предоставлял им необходимую информацию о услугах компании.
Решение: информативный решение сайт по алмазной резке, который помог компании привлечь новых клиентов и укрепить свою онлайн-присутствие. Сделали исследование целевой аудитории, создание удобного и интуитивно понятного интерфейса, оптимизация для мобильных устройств, визуальное оформление, оптимизация скорости загрузки.
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