Одностраничный сайт-визитка для гадалки на flash.

Сайт - визитка для гадалки. Всего одна страница на flash (Action Script 3.0). В правом верхнем углу находится интерактивная анимация с портретом самой гадалки - иммитацией гравюры, сделанной в Adobe Photoshop из фотографии. Заголовок тоже представляет из себя интерактивную анимацию, со встроенной ссылкой на e-mail.