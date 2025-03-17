ОДОНТ - сайт для сети многопрофильных медицинских клиник в СПб

🔎 Ключевое в новом сайте:

Добавили удобный поиск по услугам клиник. Само содержание услуг теперь более подробное: есть категории услуг и каждая в отдельности, описание, фото, цены, а также гиперcсылки на врачей, оказывающих услугу.

💻В рамках проекта:

• Изменили структуру старого сайта, чтобы она стала более понятной и логичной.

• Сделали прототипы ключевых страниц.

• Обновили дизайн с адаптацией под разные устройства.

• Перенесли сайт с данными WordPress на 1C-Битрикс. Разработали новые макеты страниц и интегрировали их на сайт. При разработке учитывали безопасность и скорость работы решения.

• Выполнили SEO оптимизацию всех новых страниц и внедрили метаданные на ранее существующие адреса, чтобы они не выпали из индексации поисковиков.

• Настроили загрузку позиций из прайса CRM клиники (МИС «Инфоклиника») на сайт.

• Протестировали и отладили работу нового сайта, опубликовали результат.

Кстати, одна из первых дизайн-концепций входа на сайт. Заказчик очень хотел слона при попадании на сайт и наша студия предложили креативное решение, которое смотрелось «дорого» или необычно. Образ слона из логотипа мы обыграли через полигональную фигуру, на которой разметили три подразделения клиники: амбулатория, стоматология и косметология.

Через фон мы отсылались к Санкт-Петербургу — городу, где находится сеть клиник. Здесь была пара вариантов: более считываемая панорама города и более абстрактная — из линий, которые одновременно напоминали график ЭКГ.

https://odont.ru/