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Официальный сайт ЧП "Артеп"
Дата реализации: сентябрь 2007
Выполнено:
1) Разработка фирменного стиля, цветовой палитры
2) Оригинальный дизайн
3) Порезка и верстка
4) Начальная поисковая оптимизация и установка счетчиков
5) Окончательная настройка и отладка согласно пожеланиям клиента
Платформы разработки: CorelDRAW, PhotoShop, FireWorks, PHP, MySQL, JavaScript