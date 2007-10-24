Официальный сайт ЧП "Артеп"

Добавлена
16 лет назад
357 просмотров
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http://artep.com.ua

Официальный сайт ЧП "Артеп"

Дата реализации: сентябрь 2007

Выполнено:

1) Разработка фирменного стиля, цветовой палитры

2) Оригинальный дизайн

3) Порезка и верстка

4) Начальная поисковая оптимизация и установка счетчиков

5) Окончательная настройка и отладка согласно пожеланиям клиента

Платформы разработки: CorelDRAW, PhotoShop, FireWorks, PHP, MySQL, JavaScript