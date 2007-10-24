Официальный сайт транспортной компании "Аурис-М"

Добавлена
16 лет назад
310 просмотров
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Дата реализации: август 2007

Выполнено:

1) Разработка логотипа, фирменного стиля, цветовой палитры

2) Оригинальный дизайн

3) Порезка и верстка

4) Формирование базы (MySQL) для разделов нвоостей, вакансий предприятия

5) Начальная поисковая оптимизация и установка счетчиков

6) Окончательная настройка и отладка согласно пожеланиям клиента

Платформы разработки: CorelDRAW, PhotoShop, FireWorks, PHP, MySQL, JavaScript