Корпоративний сайт, який містить в собі окремі лендінги під кожну послугу та інтернет магазин.

Охоронна компанія СБМ, звернулась до нас з задачею комплексного маркетингу, однією із задач, була розробка сайту. Сайт повинен нести в собі інформаційний характер для нових відвідувачів, а також збільшити кількість продаж. Моя команда виконала всі побажання клієнта. Були підібрані та погоджені кольорові комбінації, вибраний шрифт, складений порядок виведення блоків і компонування текстових елементів. Важливим для замовника дотримуватись фірмового стилю компанії, але при цьому розробити сайт, який буде відрізнятись від сайтів конкурентів цікавим та індивідуальним дизайном. Розроблена базова SEO-оптимізація, налаштована контекстна реклама в гуглі та таргетована реклама в соціальних мережах на залучення цільового трафіку і створення інформаційного охоплення та залучення нових потенційних покупців.

Хто працював над проектом: Дизайнер, верстальник, копірайтер, контент-мейкер, маркетологи.

https://sbm.org.ua/