http://www.okvl.uz/

Общество Киновидеолюбителей Узбекистана включает в себя большинство некоммерческих и творческих объединений, находящихся на территории Узбекистана, и некоторых стран СНГ. Целью создания сайта является предоставление информации об ОКВЛ, его истории и людях, внесших вклад в развитие общества киновидеолюбителей.