ОКВЛ.uz

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
403 просмотра
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http://www.okvl.uz/

Общество Киновидеолюбителей Узбекистана включает в себя большинство некоммерческих и творческих объединений, находящихся на территории Узбекистана, и некоторых стран СНГ. Целью создания сайта является предоставление информации об ОКВЛ, его истории и людях, внесших вклад в развитие общества киновидеолюбителей.