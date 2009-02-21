ОКВЛ.uz
Сайты «под ключ»
Добавлена403 просмотра
15 лет назад
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Общество Киновидеолюбителей Узбекистана включает в себя большинство некоммерческих и творческих объединений, находящихся на территории Узбекистана, и некоторых стран СНГ. Целью создания сайта является предоставление информации об ОКВЛ, его истории и людях, внесших вклад в развитие общества киновидеолюбителей.